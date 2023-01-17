"Неймовірна річ": у США розповіли про проблеми з новою російською мобілізацією

Нова мобілізація буде проблемною для росії

У Вашингтоні вважають, що плани росії про створення 500 тисячного угруповання військ можуть зазнати краху, оскільки воно не зможе належним чином підготувати цих солдатів і озброїти їх.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповіла заступник глави Державного департаменту США Венді Шерман під час спілкування з журналістами у Києві.

"Ця мобілізація в 500 тисяч — це неймовірна річ. Ви, звичайно, цікавитеся, чи можна буде в таких умовах підготувати та забезпечити необхідним таку кількість людей. Я підозрюю: якщо путін мобілізує таку кількість військ — не станеться ні того, ні іншого", — сказала вона.

Вона зазначила, що обговорювала цю тему під час зустрічі з українськими чиновниками та додала, що стурбованість викликає не лише сам факт мобілізації, а й те, що російський диктатор готовий пожертвувати величезну кількість людей задля досягнення своїх цілей.

Крім того, Шерман наголосила, що за цією мобілізацією має стежити весь світ, щоб допомогти Україні здобути перевагу.

Як повідомлялося раніше, міністр оборони України Олексій Резніков напередодні повідомив, що Росія незабаром оголосить воєнний стан і закриє кордони. При цьому він вважає, що кордони також будуть закриті у Білорусі.