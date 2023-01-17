"Ця дуда": медведєв після образ Японії переключився на Польщу

Путінський поплічник, вочевидь, вкрай незадоволений тим, що союзники України допомагають їй протистояти рф у її вторгненні

У росії різко відреагували на заяву президента Польщі Анджея Дуди про те, що його країна має на меті поставити Україні потужні Leopard для протистояння повномасштабному російському вторгненню та закликає інших союзників долучитися. Зокрема, заступник голови ради безпеки росії дмитро медведєв заявив, що "танкова коаліція лише наблизить довгоочікуваний для пшеків розділ України на частини".

Про це у вівторок, 17 січня, він написав у своєму Telegram, зазначивши, що раніше на форумі у Давосі обговорювали економіку, а зараз збирають коаліцію західних країн для постачання бронетанкового озброєння Києву.

"…там ця польська дуда заявила, що збирає коаліцію західних країн для постачання бронетанкової техніки Києву. Добре, що там сьогодні немає ані російського, ані китайського бізнесу. Сподіваються напевно, що "танкова коаліція" наблизить довгоочікуваний для пшеків розділ України на частини. Але тоді не коаліцію треба створювати, а скласти папір колективний. Для капітуляції прогнилого київського режиму з метою збереження громадян. І про майбутню конфігурацію того, що залишиться від Незалежної", — йдеться в тексті публікації.

Нагадаємо, що раніше медведєв висловлював своє невдоволення щодо заяв глави японського уряду, який зробив жорстке попередження на адресу рф щодо ймовірного застосування російськими терористами ядерної зброї в ході війни в Україні. За словами путінського поплічника, такими заявами японська сторона нібито зраджує пам'ять сотень тисяч японців, які згоріли в ядерному багатті Хіросіми і Нагасакі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як дмитро медведєв назвав українців "свинями і спадкоємцями нацистів" через те, що Україна відмовилася йти на перемир'я з росіянами на Різдво.