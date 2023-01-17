путін у середу зробить "найважливішу заяву" — в мережі гадають, що це може бути

У Мережі до інформації ставляться з часткою скептицизму

Мережею активно поширюється інформація про те, що 18 січня російський диктатор володимир путін нібито має виступити з якоюсь черговою "дуже важливою" заявою щодо так званої "спецоперації" в Україні. При цьому, поки що невідомо, про що саме глава кремля говоритиме під час свого виступу.

Про якусь важливу заяву путіна повідомила ціла низка російських пропагандистських медіа. У своїх матеріалах всі вони посилаються на члена окупаційної ради адміністрації Запорізької області володимира рогова. Стверджується, що заява прозвучить 18 січня на заходах, присвячених 80-річчю прориву військ Робочо-Селянської Червоної армії (РСЧА) блокади Ленінграда в роки Другої світової війни.

При цьому раніше, за словами росЗМІ, у Санкт-Петербурзі, нібито проходило кілька непублічних нарад за участю путіна з приводу ситуації в Україні.

"У Санкт-Петербурзі пройшло відразу кілька непублічних нарад, зустрічей і консультацій за участю російського президента, в рамках яких докладно обговорювалася ситуація в зоні СВО і подальший хід військової спецоперації. Не виключено, що саме за підсумками даних заходів Путін і ухвалив низку рішень, які змінять хід бойових дій ”, — цитують журналісти нібито слова рогова.

При цьому, варто зазначити, що в Telegram-каналі самого рогова немає ні слів, які наводять журналісти, ні жодних публікацій щодо нібито майбутньої заяви путіна.

У Мережі багато користувачів, до речі, з часткою скептицизму відносяться до "важливості" заяви і взагалі до того, чи буде вона взагалі. Багато хто в черговий раз просто посміявся з "важливого" путіна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що путін осоромився під час нової появи на камеру.

Також ми повідомляли про те, навіщо путін повернув до ладу генерала, який зганьбився в Україні.