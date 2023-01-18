лавров знову "відмовився" від переговорів з Україною, але з натяком

У росії вже традиційно звинувачують у всіх бідах Захід та Україну

У росії знову заговорили про переговори з Україною. Там висловили готовність розглянути будь-які серйозні пропозиції з боку Заходу, який нібито все вирішує за нашу країну, і відповісти, але поки що їх не було.

Чергове цинічне вкидання про переговори зробив глава російського МЗС сергій лавров. Як передають росЗМІ, на прес-конференції за підсумками діяльності російської дипломатії у 2022 році він заявив, що "про переговори з українським президентом Володимиром Зеленським поки не може бути й мови". Вся річ нібито в Заході, який, за його словами, щодо цього питання "б’є по руках" нашу країну.

"Починаючи з березня, коли ми підтримали прохання України про переговори та проект врегулювання, Україну "вдарили по руках" і сказали: "Рано!". І західні представники говорили постійно відтоді, що рано говорити про переговори. більше озброєння Україні. Столтенберг говорив, що зброя для України — шлях до миру. Вся ця балаканина західна про те, що вони готові — це все від лукавого " — передають ЗМІ слова лаврова.

При цьому він додав, що "Захід все вирішує за Україну" і в росії чекають від нього будь-яких пропозицій щодо переговорів.

"Ми будемо готові на будь-які серйозні пропозиції відповісти з боку країн Заходу. Але поки що їх не бачимо. І чуємо, звичайно ж, у західних столицях "ні слова про Україну без України". Це все нісенітниця, адже Захід все вирішує за Україну. Вирішує — Захід, без України, за Україну. І зараз кажуть — потрібно ще більше зброї", — каже глава російського МЗС.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в кремлі відповіли на заяву Данілова щодо таємних переговорів.

Також ми повідомляли про те, що стали відомі деталі зустрічі омбудсменів України та Росії.

Нагадаємо, що лавров постійно плутається щодо мирних переговорів з Україною. Так, 7 грудня 2022 року він заявив, що кремль готовий обговорювати "серйозні пропозиції" щодо завершення війни, при цьому він вважає, що росія досі має можливості висувати будь-які ультиматуми Україні. Хоча за тиждень до того він стверджував, що всі заяви про готовність росії відновити переговорний процес з Києвом є брехнею.