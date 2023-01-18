лавров зізнався, що не уявляє, як жити після війни: у мережі підказали

лаврів повторив за путіним, що війну з Україною "треба було розпочинати раніше"

На прес-конференції за підсумками діяльності російської дипломатії в 2022 році глава МЗС росії сергій лавров назвав так звану "спецоперацію" війною і розмріявся, що росії вдасться в ній відстояти свою "правду".

Як передають російські пропагандисти, лавров заявив, що поки що йому не представляється, як відбуватиметься життя після війни. На його думку, все залежатиме від того, які висновки зробить Європа.

"Колись ця війна закінчиться. Ми все одно відстоимо свою правду. Але як далі жити, я поки не уявляю собі, все залежатиме від того, які висновки зробить Європа", — каже лаврів.

Також глава МЗС росії, відповідаючи на запитання про те, яке слово було найтрагічнішим у минулому році, повторив цинічну заяву путіну.

"Слово "війна". Я не побоюсь цього сказати, тому що те, що відбувається, є нашою відповіддю, яку, як сказав президент росії, можливо, потрібно було трохи раніше зробити, але це саме відповідь, і він не спізнився, це важливо, на ту гібридну війну, яку проти нас розв’язали", — каже лавров.

Слова лаврова про свою "правду" у війні та житті після неї викликали бурхливе обговорення в мережі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що глава російського МЗС лаврів різко вколов США через допомогу Україні.

Також ми повідомляли про те, що у своєму останньому інтерв’ю розповів один із головних рупорів російської пропаганди Сергій Лаврів.