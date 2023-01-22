володін залякує Захід ядерним ударом через допомогу Україні: його вже підняли на сміх

Російський політик обіцяє західним країнам "глобальну катастрофу", не помічаючи, куди котиться його власна країна

Очільник державної думи рф в'ячеслав володін пообіцяв "відповідь із використанням більш потужної зброї", якщо Захід спробує надати Україні зброю для наступу. За словами політика, такий крок підтримки Києва призведе до "трагедії світового масштабу", тож, очевидно, він початково говорить про ймовірний ядерний удар. Цікаво, що лише днями черговими ядерними залякуваннями відзначився і експрезидент росії дмитро медведєв.

Свій хейт-спіч володін опублікував у власному Telegram-каналі. Він переконаний, що в США і НАТО тільки сплять і бачать, як українці за допомогою західної зброї "наносять удари по мирних містах" росії та захоплюють "їхні території".

Така ж поведінка, підкреслює він, обов'язково обернеться глобальною катастрофою. При цьому володін не забуває брехати, чомусь забуваючи про регулярне знищення російськими окупантами цілих міст в Україні, що вже є величезною трагедією.

"Своїми рішеннями Вашингтон і Брюсель ведуть світ до страшної війни: до зовсім інших бойових дій, ніж сьогодні, коли удари наносяться винятково по військовій та критичній інфраструктурі, яку використовує київський режим", — зазначив він.

Досить смішним видається частина його заяви, де йдеться про "технічну перевагу російської зброї". При цьому ЗСУ вже неодноразово доводили, що використання західного озброєння є куди ефективнішим, аніж радянського чи трофейного російського.

"Аргументи, що ядерні держави раніше не використовували зброю масового ураження в локальних конфліктах, неспроможні. Тому що ці держави не стикалися із ситуацією, коли існувала загроза безпеки їхніх громадян і територіальної цілісності країни", — резюмував пропутінський політик.

Звісно ж, чергову "лякачку" від володіна не могли пропустити користувачі мережі. Більшість із них відверто насміхається над росіянином, будучи певним, що подібні промови з'являються через відверту паніку влади рф.

Варто зазначити, що навіть посилення "ядерної риторики" росією не надто впливає на позицію Заходу щодо підтримки України. В США чітко заявили, що схвильовані позицією рф, однак не бачать реальної загрози.

При цьому вже давно відомо, що українські партнери давно неофіційно попередили путіна, що його не врятує жоден бункер у разі використання "ядерки". Тим більше, що "адреси" укриттів диктатора давно відомі.