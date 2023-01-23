"Чим довше, тим складніше": лавров виступив із новою загрозою Україні

У Росії знову натякають на переговори

У росії знову почали говорити про їхню готовність до переговорів і в той же час не забули згадати, що війну, яка триває в Україні, нібито протягом тривалого часу Захід готував проти рф.

23 січня на прес-конференції за підсумками переговорів з главою МЗС ПАР Наледі Пандор міністр закордонних справ росії сергій лавров зробив кілька безглуздих заяв про війну, яку армія росії продовжує на території нашої країни. Зокрема, він із загрозою торкнувся теми переговорів.

"Ми, це говорив і президент (російський диктатор володимир путін, — Ред.), не відмовляємося від переговорів. Але ті, хто відмовляється, повинні розуміти: чим довше вони відмовляються від переговорів, тим складніше буде знайти рішення", — заявив лавров.

У своїй промові він також зазначив, що підступний Захід нібито хотів знищити все російське та планував війну давно.

"Коли ми говоримо про те, що відбувається в Україні, ми говоримо про те, що це війна, вже майже не гібридна, а майже справжня, яку Захід довго готував проти росії, прагнучи знищити все російське — від мови до культури", — сказав він. глава МЗС росії.

Варто зазначити, що зовсім недавно лаврів заявляв, що " про переговори з українським президентом Володимиром Зеленським поки що не може бути й мови ".

Нагадаємо, що позиція України щодо переговорів з країною-агресором залишається незмінною. Радник Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що росія налаштована виключно на війну і переговори з нею неможливі.

Президент Володимир Зеленський у свою чергу відмовляється повертатися у переговорний процес із президентом країни-агресора.