Росіяни засмутилися через те, що не побачили на виставці HIMARS чи Abrams

У росії на базі музею "Прорив блокади Ленінграда" відкрили виставку пошкодженої військової техніки з України. Машини стоять окремо від решти за парканами, та інформаційних табличок поруч із ними немає.

Про це пишуть російські ЗМІ. Користувачі мережі розкритикували виставку та запідозрили, що всі зразки ще радянського виробництва.

Виставку було відкрито 22 січня 2023 року за 40 км від Санкт-Петербурга біля музею-заповідника "Прорив блокади Ленінграда" у Кіровську. Як можна побачити на фото, підбита українська техніка стоїть за спеціальною огорожею та забиратися на неї чи чіпати її відвідувачам заборонено, на відміну від інших експонатів.

Інформаційних табличок поруч із технікою теж немає. Проте місцеві ЗМІ повідомляють, що на експозиції представлено кілька БТР та танків, у тому числі Т72-Б.

Користувачі мережі засмутилися тим, що серед експонатів не побачили підбиті Himars, про знищення яких неодноразово заявляв речник міноборони рф ігор конашенков. Також росіяни заявили, що "у місці скорботи та пам’яті" виставлена лише техніка радянського зразка, і жодної західної зброї. Дехто навіть назвав цю виставку "знущанням над пам’яттю ветеранів ВВВ", а інші запідозрили російських пропагандистів у брехні.

"Про яку перемогу йдеться? Виставка елементарна і то ганьба. Де вся грізна натовська техніка? Чи брехня те, що нам кажуть ЗМІ?"

"Припускається, що цим треба пишатися? Я б віддав перевагу виставці російських пилососів, телевізорів, автомобілів або хоча б авторучок. Але ні".

"Навіщо цей мотлох привезли до музею прориву блокади? Які ідіоти це вигадали? Хоча, я думаю, імена у всіх на слуху".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в росії вигадали новий фейк про бандеро-язичницьку релігію в Україні. Вона спрямована проти "москалів, яких треба знищити".