"Одноразова" піхота: у CNN розповіли про тактику ПВК "Вагнера" в Україні

Армія Росії теж подумує про перехід до нової тактики із застосуванням штурмових груп, як у вагнерівців

Найманці приватної військової компанії "Вагнера" стали одноразовою піхотою, яка застосовується для російського наступу на сході України. Проте їхні дії виявилися в певному сенсі ефективними під час штурму Бахмута і Соледара, і вони завдали чималих труднощів українським військовим.

Про це з посиланням на дані української розвідки повідомляє американський новинний телеканал CNN.

В українській доповіді, датованій груднем 2022 року, робиться висновок про те, що "Вагнер" є унікальною загрозою в безпосередній близькості, навіть попри надзвичайні втрати.

"Загибель тисяч солдатів "Вагнера" не має значення для російського суспільства, — стверджується в доповіді розвідки. — Штурмові групи не відходять без команди... Несанкціоноване виведення команди з бою або відсутність поранення карається стратою на місці".

Перехоплення телефонних розмов також вказують на нещадне ставлення до вагнерівців. За українською оцінкою, поранених бійців часто кидають на полі бою на кілька годин.

"Штурмовій піхоті не дозволяється самостійно виносити поранених з поля бою, оскільки їхнє головне завдання — продовжувати штурм доти, доки мети не буде досягнуто. Якщо штурм не вдається, відступ також допускається лише вночі", — повідомляє телеканал.

Попри жорстоку байдужість до жертв, український аналіз показує, що тактика "Вагнера" "є єдиною, яка ефективна для погано навчених мобілізованих військ, що становлять більшість російських сухопутних військ".

Це говорить про те, що російська армія, можливо, навіть адаптує свою тактику, щоб стати більш схожою на "Вагнер" і замість класичних батальйонних тактичних груп зс рф у бій кидатимуть штурмові підрозділи.

Водночас ув’язнені, десятки тисяч яких були завербовані "Вагнером", часто утворюють першу хвилю атаки і зазнають найважчих втрат — до 80%, за даними українських чиновників. За ними вже йдуть досвідченіші штурмовики з тепловізорами та приладами нічного бачення.

Якщо найманцям "Вагнера" вдається зайняти позицію, артилерійська підтримка дозволяє їм рити "лисині нори" та закріплюватись на захоплених рубежах. Але ці укриття дуже вразливі на відкритій місцевості.

Крім того, координація між "Вагнером" та російськими військовими часто відсутня. В одному перехопленому дзвінку солдат сказав батькові, що його підрозділ помилково накрив машину найманців.

Нагадаємо, навіть у самій Росії розуміють, що найманці "Вагнера" зазнають колосальних втрат, тому тікають зі страшною силою або вмирають.