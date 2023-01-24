На скільки років війни залишилося грошей у росії: західні аналітики дали відповідь

рф має запас міцності, завдяки, зокрема, залишкам російських резервів, номінованих у китайських юанях

Повномасштабну війну в Україні росія може тривати протягом трьох років. Однак такий сценарій можливий лише за умови, що скорочення нафтових доходів кремля не відбудеться.

Про це повідомляють аналітики агентства Bloomberg та одного з найбільших інвестбанків світу – Citi. Такого висновку вони дійшли провівши аналіз поточних доходів і витрат, а потім змоделювавши кілька сценаріїв впливу санкцій. Аналітики також брали до уваги обсяги російських резервів, які москва може використовуватиме погашення дефіциту бюджету.

За даними видання, росія має запас міцності, завдяки, зокрема, залишкам російських резервів, номінованих у китайських юанях. Зазначається, що ця частина не опинилася під санкціями й зараз доступна для влади рф.

Аналітики Bloomberg вважають, що збереження поточного статус-кво, тобто продажу російської нафти за ціною близько $50 за барель, дає можливість росії відносно безболісно для своєї країни продовжувати війну в Україні ще протягом трьох років. При цьому дефіцит бюджету покриватиметься з наявних джерел.

Водночас у Citibank дали інший прогноз. Експерти вважають, що росія зможе продовжувати війну безболісно для російського бюджету і держави протягом 2,5 років. Зниження експортної ціни на нафту нижче за $50 за барель призведе до збільшення дефіциту в бюджеті більш ніж на два трлн рублів. Це змусить владу рф вдатися до більш активної витрати запасів у юанях. Їх у росії приблизно на $45 млрд.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Головному управлінні розвідки розповіли, що росія має значний дефіцит снарядів. Наявного запасу може вистачити на кілька атак.