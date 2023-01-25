У путіна самовпевнено відреагували на можливі танки для України

У кремлі заявляють про "посилення страждань" України

Рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2, а також розмови про передачу Києву американських танків викликало бурхливу реакцію в росії. У кремлі вже дали коментар.

Згідно з повідомленням CNN, рупор кремля дмитро пєсков вважає, що допомога Україні з танками принесе "страждання" і "посилить напруження на континенті". На його думку, цілям росії це не завадить. Раніше пєсков заявляв, що рішення про поставку позначиться на відносинах Німеччини та росії.

Нагадаємо, у середу парламент Німеччини обговорюватиме можливість відправки в Україну німецьких танків. За даними CNN, у США також готуються передати танки – може йтися про відправку приблизно 30 танків Abrams. Оголошення про це може статися вже цього тижня, але на фронті вони з’являться не раніше, аніж за кілька місяців — треба ще пройти навчання.

Як повідомляв "Телеграф", деякі країни щосили допомагають Україні. Естонія передає всі наявні гаубиці 155 мм, а також пакет озброєння. Також танки Україні передали з Африки.

Додамо, що вже 12 країн готові передати Україні Leopard, щоб сформувати дві бригади із близько 100 танків. Серед них — Німеччина, Польща, Іспанія, Нідерланди, Данія та Фінляндія. Інші учасники танкового "Рамштайну" поки що не розголошуються. Також відомо про намір США передати Києву танки Abrams M1, Британії – Challenger 2 та Франції – Leclerc.