Росіяни вже шукають собі нову ціль для воєнної агресії

Молдова може стати "новою Україною" через можливий початок війни із російською федерацією. До таких висновків прийшов очільник російського МЗС сергій лавров. Підґрунтям для подібних заяв, вочевидь, стала позиція декількох молдовських політиків щодо Придністров'я, яке пропонують "демілітаризувати військовим шляхом".

Свою позицію лавров озвучив під час інтерв'ю російським медіа "РИА Новости" та Russia Today. На думку дипломата, шлях війни для Молдови насправді "приглядають" на Заході. росію ж він розглядає винятково у контексті країни, яка триматиме оборону.

"Зараз на цю роль розглядають Молдову, перш за все тому, що змогли поставити достатньо специфічними методами президента, яка рветься до НАТО [мова про Майю Санду — "Телеграф"], має румунське громадянство, готова об'єднуватися із Румунією і готова практично на все", — видав порцію рясної пропагандистської маячні лавров.

При цьому, звісно ж, лавров продовжує годувати російських громадян переконаннями в тому, що це росії постійно погрожують, а не вона є агресором, котрий заходить до країн-сусідів і забирає все, що сподобається.

Слід додати, що згадав у своєму інтерв'ю російський дипломат і Грузію. На його думку, місцева держвлада поки все ж орієнтується на національні інтереси, але витримує серйозний "тиск ззовні". сергій лавров говорить, що це робиться, аби перетворити Грузію на "подразник для росії".

Зазначимо, що у Молдові вже давно підозрюють про можливе бажання росії створити додаткове військове напруження у регіоні. Серйозні побоювання щодо початку війни на молдовській землі озвучувалися місцевими політиками ще наприкінці 2022 року.

Також "Телеграф" писав, як імовірність такого ризику оцінює українській військовий оглядач Денис Попович.