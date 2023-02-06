"Зустрінемось у небі": пригожин зухвало звернувся до Зеленського (відео)

Пригожин погрожував, що дійде до Дніпра

Голова російської ПВК "Вагнера" євгеній пригожин, якому в Україні оголосили підозру, записав чергове відео з безглуздою пропозицією для Володимира Зеленського. "Кухар путіна" політав на винищувачі, і, мабуть, це так йому закрутило голову, що він вирішив покликати президента України на повітряну дуель.

В опублікованому пригожиному відеоролику глава найманців розповідає, нібито щойно "відбомбився по Бахмуту" і, що вже наступного дня збирається здійснити бойовий виліт вже на винищувачі МіГ-29. Також терорист розмріявся про дуель на літаках з Володимиром Зеленським. Пригожин стверджує, що готовий відступити від Бахмута, якщо президент України переможе у ній.

"Завтра сідаю на МіГ-29. Якщо буде бажання — зустрінемось у небі. Якщо ваша візьме, забирайте Артемівськ (Бахмут — ред.), якщо ні — йдемо до Дніпра", - мріє пригожин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після новини про те, що США хочуть визнати ПВК "Вагнера" міжнародними злочинцями, євген пригожин вирішив написати листа до Білого дому.

Також ми повідомляли про те, що пригожину запідозрили у хитрому заробітку на зеках для ПВК "Вагнера".