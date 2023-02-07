"Я вбила Соню": у росії 11-річна дівчинка порізала однокласницю ножем у туалеті

У постраждалої дитини близько сотні колото-різаних ран на обличчі та по всьому тілу

У росії жодного дня не минає без подій. Вранці 7 лютого стало відомо про пожежу на нафтопереробному заводі "Лукойл". А близько полудня мережу вразила інша новина — 11-річна школярка з Хімок (Підмосков’я) порізала ножем свою однокласницю.

Про це повідомлять у російських Telegram-каналах. За наявною інформацією, у дитини близько півсотні ножових поранень по всьому тілу.

Причиною конфлікту стало бажання 11-річної Мельвіри потоваришувати з однокласницею та ровесницею Сонею. Мельвіра була замкнутою дитиною, але дуже хотіла дружити із Сонею, проте дівчинка відмовлялася. На помсту дитина вирішила вбити однокласницю. Вона принесла з дому кухонний ніж, покликала однокласницю в туалет, попросила відвернутися і вдарила ножем спочатку в шию, а потім почала тикати по всьому тілу.

Повідомляється, що дівчинка кричала і просила однокласницю припинити, але та не зупинялася доти, доки її не злякала старшокласниця. Після скоєного Мельвіра повернулася до класу, залишивши постраждалу стікати кров’ю на підлозі туалету, і сказала: "Я вбила Соню". Наразі постраждала з 26 порізами на обличчі, 20 глибокими колото-різаними пораненнями голови, грудей та рук та сильною втратою крові перебуває у реанімації. Її планують на гелікоптері перемістити до іншої лікарні найближчим часом.

За словами однокласників, про конфлікт Мельвіри та Соні ніхто не знав. Але напередодні Мельвіра писала однокласниці про свої плани. Вранці перед школою дівчинка повідомила, що вб’є Соню і сидітиме в колонії, але та не надала цьому жодного значення. Прокуратура розпочала перевірку, а мама нападаючої написала батькові постраждалої смс із фразою "Вибачте нас".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що російський строковик, який застрелив 8 товаришів по службі, з в’язниці попросився до ПВК "Вагнера". Його внесли до списку добровольців, але на війну не взяли.