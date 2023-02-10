пригожин чесно сказав, через який час він сподівається захопити весь Донбас

Все залежить від завдань, які поставить путін

Глава російської ПВК "Вагнера" євгеній пригожин, якому останнім часом стало все важче вербувати нових найманців, припустив, скільки часу буде потрібно окупантам, щоб захопити Донбас.

В інтерв’ю російським пропагандистам, коментуючи ймовірні терміни так званої "спецоперації" або правильно висловлюючись, війни в Україні, "кухар путіна" заявив, що на те, щоб повністю окупувати територію українського Донбасу, може піти півтора-два роки. У той же час, якщо апетити путіна Добнасом не обмежаться, а треба буде йти до Дніпра, то воювати, сподівається він, доведеться ще цілих три роки.

"Якщо нам треба йти до Дніпра, то тоді року на три. Якщо нам треба закрити "ДНР-ЛНР", ну треба ще хоча б рік півтора-два попрацювати", — мріє терорист пригожин.

Нагадаємо, що ЗСУ в цей час готуються до чергового контрнаступу, створюються резерви, а ще накопичується додаткова зброя від західних партнерів.

Раніше ми писали, що британська розвідка підрахувала, скільки найманців пригожина воюють проти України.

Також ми повідомляли про те, що в Україні оголосили підозру ватажку "Вагнера" пригожину.