Виготовляли детонатори: в росії вибухнув механічний завод, є жертви

Щонайменше троє працівників підприємства отримали поранення

П'ятниця, 17 лютого, стала по-справжньому спекотним днем для російських громадян. Після пожежі в Магадані невдача спіткала і Самарську область — у місті Чапаєвськ стався вибух на місцевому механічному заводі. Повідомляється, що на підприємстві, яке займається виробництвом детонаторів та іншої піротехніки, спрацювала вибухівка.

Більше деталей повідомляє ТАСС із посиланням на місцеві екстрені служби. Інцидент відбувся вранці у п'ятницю, без постраждалих не обійшлося — є навіть один загиблий.

Поранення різної тяжкості отримало щонайменше троє працівників заводу. Відомо, що вибух, на жаль, не став причиною пожежі — обійшлося все тільки детонацією вибухового заряду.

Наразі правоохоронці займаються з'ясуванням обставин надзвичайної події, намагаючись знайти винних.

Чапаєвський механізований завод на карті

Замість довідки. На Чапаєвському механічному заводі займаються виробництвом різноманітних "аксесуарів" до вибухівки. Це капсюлі-детонатори, детонуючі шнури, піротехнічні реле, герметичні вибухові патрони тощо.

Нагадаємо, що днями масштабна пожежа сталася і в Підмосков'ї: у Коломні палав ангар поруч із бюро, яке конструює військову техніку. Загоряння відбулося вночі, тож його було добре видно.

Також "Телеграф" розповідав про серйозне загоряння під російським Білгородом, у якому вже встигли знайти український слід.