Путінські посіпаки вже гризуться між собою: що нового встигла видати російська пропаганда

Окремі прихильники Путіна вже почали міжусобні конфлікти, які спалахують все яскравіше

Росія нещадно програє по всіх фронтах: вагнерівському гарматному м’ясу не вистачає боєприпасів на фронті, допоки "обличчя" армії "ДНР" дискредитують і медійно знищують за вказівками Кремля. Така поведінка приспішників Володимира Путіна нагадує паніку перед тотальним програшом.

На це вказує свіжий аналіз російської пропаганди від Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Спеціалісти дослідили публікації російських ЗМІ за 17-19 лютого.

Пригожин клянчить зброю, а Кадиров мріє про свою ПВК

Приватна військова компанія "Вагнер", котра належить Євгену Пригожину, не витримує тиску українських військових на фронті. Зокрема, у них є серйозний голод щодо озброєння і боєприпасів – їх керівників "вагнерівців" доводиться вишукувати по владних кремлівських кабінетах. Самі ж найманці не стидаються повідомляти про це у відкритих відеозверненнях, де критикують відсутність забезпечення. Пригожину через це довелося звертатися навіть до Міноборони.

"Я обійшов усі відомі мені кабінети в Москві і продовжуватиму це робити доти, доки хлопці не отримають усе те, що їм необхідно. Навіть якщо на мене в одному з кабінетів надягнуть наручники і посадять за так звану дискредитацію армії", — заявив він.

Цікаво, що поки удача йому усміхнулася лише в обличчі Апті Алаудінова — посіпаки Рамзана Кадирова. Відомо, що Пригожину вдалося виміняти на фірмову вагнерівську кувалду на 128 мін та 40 танкових снарядів. Більше особливої допомоги від російських силовиків "непереможному" ЧВК отримати поки не вдалося.

Ймовірно, і не вдасться, бо про власний аналог "Вагнера" уже розмріявся власне сам Кадиров. За його словами, він "не перестає радіти успіхам "Вагнера" на полі бою і взагалі після закінчення держслужби хоче створити власну ПВК".

При цьому це пряма дискредитація залишків законодавства Російської Федерації, адже створення незаконних збройних формувань для держави-окупанта є під забороною. Втім, Кадирову не звикати до голосних заяв — чого тільки вартує старе прохання про системи ППО для гір Чечні.

Цілком імовірно, що процес формування приватних армій у Росії набирає просто шалених обертів. Путіну варто переживати: більшість його поплічників починають шукати способи себе захистити після того, як режим диктатора остаточно впаде.

Росія "кидає" своїх, допоки розпадається пропаганда

У той самий час, коли дехто із найближчого оточення Путіна вже починає продумувати плани відступу, сам Кремль працює на відчуження від окремих персонажів російсько-української війни. Серед них, зокрема, колишній спікер "ДНР" і головний пропагандист терористичного утворення Едуард Басурін.

Як стало відомо від російського "воєнкора" Олександра Сладкова, Басуріна "вигнали з армії наче якогось алкоголіка". Його звинуватили у надлишковому зловживанні спиртним і вирішили позбутися – утім, причина, звісно ж, в іншому. Насправді Кремль вкотре продемонстрував, що коли люди перестають бути потрібні режиму, від них позбуваються.

Остаточно інформаційна "зоря" Басуріна згасла навесні минулого року. Тоді після чергового невдалого штурму "Азовсталі" Басурін запропонував здійснити хімічну атаку проти українського гарнізону Маріуполя, аби "викурити кротів зі своїх нір". Завдяки цій заяві світ фактично побачив, що вся пропаганда Росії щодо начебто українських хімічних атак – неправда.

Російська брехня розвінчується з усіх боків. У Європі також працюють над цим – наприклад, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, який зумів спростувати одну із улюблених тез путінських журналістів. Мова — про переконання щодо начебто бажання Заходу захопити Росію.

Заперечити реальність цих слів політику вдалося досить просто. На Мюнхенській конференції з безпеки він публічно визнав, що у країн Заходу вчасно не знайшлося необхідної кількості зброї, аби швидко поставити її Україні після початку повномасштабного вторгнення.

"Ми забули про класичні війни. Наша промисловість має відповідати новим вимогам, як і процедури Євросоюзу. Пройшло 10 місяців для узгодження 155-мм снарядів – це не відповідає викликам часу та воєнної ситуації, в якій ми опинилися", — заявив Боррель.

Зрозуміло, що із напівпорожніми складами на таку велику і вельми агресивну у воєнному плані країну, як Росія, нападати сенсу немає. А отже путінська пропаганда отримала ще один серйозний ляпас.

Тим часом країни Євросоюзу вже планують домовлятися про закупівлю артилерійських снарядів для України на суму 4,3 млрд доларів. Пентагон у свою чергу працює над виробництвом 155-міліметрових снарядів. А у Росії тим часом Пригожин бігає по провладних кабінетах, пропонуючи комусь взяти на обмін свою кувалду. Здається, все у кремлівських посіпак руйнується і тріщить по швах…