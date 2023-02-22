"Видаватимуть за талонами, як в СРСР": у росії обмежили видачу тіл загиблих в Україні окупантів

Видають не більше двох трупів на день

У росії через величезні втрати окупантів в Україні, особливо з числа мобілізованих, ввели обмеження на видачу тіл загиблих. Таке рішення було прийняте, щоб уникнути потужного сплеску невдоволення населення.

Як пише видання The Moscow Times, посилаючись на свої джерела, вказівку щодо "дозованої" видачу тіл загиблих на війні в Україні росіян вже дали моргам у багатьох російських регіонах, аби не спровокувати паніку серед населення.

За словами співрозмовника з регіонального уряду одного із суб'єктів, негласне розпорядження "не видавати понад два тіла за день" вже діє й у Північній Осетії.

Водночас працівник моргу в російському Оренбурзі зазначив, що усне "прохання" надійшло від керівництва міського управління охорони здоров'я.

"У нас невелике місто, видати одразу стільки загиблих родичам — значить створити паніку. До того ж хотіли уникнути ситуації, коли родичі юрмилися б біля моргу у черзі по небіжчиків. Там і непритомність могла б бути, і скандали, загалом, ситуацію вирішили не розжарювати", — пояснив він.

Варто додати, що, згідно із західними даними, станом на перші числа лютого окупаційна армія росії втратила на війні в Україні близько 200 тисяч чоловік. Ця цифра є більшою, аніж загальна кількість угруповання, яку президент рф володимир путін зібрав перед початком повномасштабного вторгнення, 24 лютого.

У мережі інформація про обмеження на видачу тіл окупантів вже викликала шквал саркастичних "підколів" серед користувачів соцмереж. Зокрема, більшість зазначають, що скоро знищених на війні в Україні росіян їхні родичі зможуть отримувати лише за талонами або "по блату" через чорний вхід до моргу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що володимир путін, який готується до нового повномасштабного наступу на Україну, готовий "пустити на фарш" не один десяток тисяч своїх солдатів.