І тут "Азов"! В росії заявили про підготовку Україною "провокацій" проти Придністров'я

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Автор
ЗСУ збираються звинуватити ще в одному конфлікті, який зовсім не потрібен Україні Новина оновлена 23 лютого 2023, 06:03
ЗСУ збираються звинуватити ще в одному конфлікті, який зовсім не потрібен Україні. Фото Колаж "Телеграфу"

Російське військове керівництво говорить, що "готове до реагування", якщо обстановка зміниться

Ранок четверга, 23 лютого, розпочалось із заяви Мінооборони росії про начебто "підготовку Україною озброєних провокацій" проти невизнаного Придністров'я у Молдові. Цікаво, що подібна інформація початково проходила через російських блогерів та "воєнкорів", а потім зрештою вийшла на новий рівень. І це все — на фоні заяв молдавського уряду про необхідність демілітаризувати "ПМР".

Заяву російського міністерства було оприлюднено в офіційному Telegram-каналі відомства. Як стверджують представники оборонної структури, українські військові начебто планують влаштувати інсценування наступу російських військ з території Придністров'я. Відомо, що у рф часто використовують тактику подібного "інформування" при підготовці власних провокацій з метою подальшого випрадання.

Також у Міноборони рф дофантазувалися до того, що до провокацій мають "залучити" навіть представників полку "Азов". Зокрема начебто планується використання диверсійно-розвідувальних груп із числа представників ЗСУ, які будуть переодягнені у форму російських військових.

"Міністерство оборони росії уважно відслідковує ситуацію на кордоні України з "Придністровською Молдавською Республікою" і готове до реагування на будь-які зміни обстановки", — резюмували у відомстві.

Офіційної реакції з боку урядів Молдови чи України на подібні вигадки Москви поки що не було.

Придністров'я карта
Придністров'я на карті

Нагадаємо, що про ймовірну підготовку "ПМР" до участі у війні на боці росії інформація з'являлася ще минулої весни. Тоді ситуацію теж намагалися "розкачати", однак із цього нічого так і не вийшло. Нині ж Придністров'я намагаються використати, аби посіяти більше паніки перед річницею повномасштабного вторгнення. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко оцінив, наскільки серйозними можуть бути подібні розмови російського керівництва.