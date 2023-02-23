Російське військове керівництво говорить, що "готове до реагування", якщо обстановка зміниться

Ранок четверга, 23 лютого, розпочалось із заяви Мінооборони росії про начебто "підготовку Україною озброєних провокацій" проти невизнаного Придністров'я у Молдові. Цікаво, що подібна інформація початково проходила через російських блогерів та "воєнкорів", а потім зрештою вийшла на новий рівень. І це все — на фоні заяв молдавського уряду про необхідність демілітаризувати "ПМР".

Заяву російського міністерства було оприлюднено в офіційному Telegram-каналі відомства. Як стверджують представники оборонної структури, українські військові начебто планують влаштувати інсценування наступу російських військ з території Придністров'я. Відомо, що у рф часто використовують тактику подібного "інформування" при підготовці власних провокацій з метою подальшого випрадання.

Також у Міноборони рф дофантазувалися до того, що до провокацій мають "залучити" навіть представників полку "Азов". Зокрема начебто планується використання диверсійно-розвідувальних груп із числа представників ЗСУ, які будуть переодягнені у форму російських військових.

"Міністерство оборони росії уважно відслідковує ситуацію на кордоні України з "Придністровською Молдавською Республікою" і готове до реагування на будь-які зміни обстановки", — резюмували у відомстві.

Офіційної реакції з боку урядів Молдови чи України на подібні вигадки Москви поки що не було.

Придністров'я на карті

Нагадаємо, що про ймовірну підготовку "ПМР" до участі у війні на боці росії інформація з'являлася ще минулої весни. Тоді ситуацію теж намагалися "розкачати", однак із цього нічого так і не вийшло. Нині ж Придністров'я намагаються використати, аби посіяти більше паніки перед річницею повномасштабного вторгнення. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко оцінив, наскільки серйозними можуть бути подібні розмови російського керівництва.