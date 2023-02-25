За знищення "Хаймарсів" і не лише: за що платять російським зекам в Україні

Скільки платять російським в’язням, які воюють проти України

Російським зекам, які воюють проти України, пропонують грошову винагороду за знищення військової техніки та захоплення української території.

Як розповіла "Телеграфу" засновниця благодійного фонду "Русь, що сидить" Ольга Романова, їй потрапила інформація про розцінки з однієї зони у Волгоградській області.

Вона наголосила, що у цьому місці вербуванням займається не міноборони, а ФСВП (служба виконання покарань, — ред.), а також додала, що в інших колоніях такого прейскуранта не видають, а забирають просто так.

Таким чином російським зекам платять:

8000 рублів на день (2,4 тис. грн);

50 000 р. за кожний захоплений кілометр (15 тис. грн);

50-100 тис. р. за знищення танка чи БМП (15-30 тис. грн);

1 млн р. за HIMARS (300 тис. грн);

3 млн рублів за тяжке поранення та 5 млн за загибель (900 тисяч грн та 1,5 млн відповідно).

Романова додала, що до цього голова ПВК "Вагнер" євген пригожин теж платив зекам, які вступили до його компанії, але далеко не всім і не всі заявлені суми.

Більше по темі читайте у матеріалі "Телеграфа": Вербування зеків на війну закінчилося: кого і як зараз тягнуть до армії росії

Нагадаємо, раніше журналістам вдалося пролити світло на внутрішню структуру ПВК "Вагнера" та про те, як там існують правила та покарання за їх порушення.