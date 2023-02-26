Розвал росії, вплив НАТО та ядерна зброя: путін зробив нові гучні заяви

Російський лідер знову заговорив про ядерний потенціал російської федерації

Кремлівський диктатор Володимир Путін дав велике інтерв’ю одному з головних пропагандистських телеканалів. У наборі свіжих висловлювань політика, якого нещодавно порівняли з дитиною, не так багато нового — у всьому, як і раніше, винен Захід, а росія нібито "біла та пухнаста". Однак з’явилися тези щодо можливого розвалу рф, а також ядерних загроз не лише у бік США чи України.

Для тих, хто хотів би знати про нові фантазії бункерного політика, але не може це дивитися особисто, "Телеграф" зібрав головні тези з розмови російського лідера з пропагандистом павлом зарубіним.

Про світовий устрій

путін заявив, що розуміє необхідність змін у світі, проте не може допустити того, щоб цим заправляли лише у Вашингтоні.

"Росія проти вибудовування нового світу в інтересах лише однієї країни — США", — підкреслив він.

Також політик додав, що в росії не збираються ставитися до інших країн так, як це робить Америка. Що саме путін мав на увазі, не уточнювалося. Ймовірно, це була чергова спроба провести паралелі між "хорошою росією" та поганими "Штатами". Варто додати, що глава Кремля знову нагадав про те, що його країна є правовою спадкоємицею Радянського Союзу, але "потенціал у неї інший".

Про Захід та ядерку

Цього разу ядерні погрози поширилися далі, ніж на США. На думку путіна, зараз російському уряду доводиться враховувати ядерний потенціал також і решти країн НАТО. При цьому він упевнений, що в Альянсі вже поставили собі головну мету — "стратегічну поразку" росії. Також путін вважає, що західні політики хочуть "розкасувати колишній СРСР і рф", щоб після "прийняти в так звану сім’ю цивілізованих народів, але окремо".

Окремо путін пройшовся Заходом за надання зброї Україні. За його словами, у такий спосіб Європа та США стають прямими учасниками нинішньої війни, "адже грошей за це озброєння Захід не отримує".

Про розпад росії

З попередньої відповіді політика і випливла тема ймовірного розпаду російської федерації на нові держави. За словами володимира путіна, всі дії Заходу зараз спрямовані на ліквідацію країни, яку він очолює. При цьому до цієї боротьби "включилися всі сателіти США", проте вони розуміють "егоїстичність намірів Вашингтона".

"Російський народ, якщо Заходу вдасться розвалити російську федерацію та встановити контроль над її уламками, може не зберегтися — будуть московити, уральці та інші", — серед іншого зауважив путін.

Також російський президент додав, що головною умовою всіх перемог та досягнень країни він бачить "єдність народу росії".

Тим часом чеський колега путіна Петр Павел, який нещодавно вступив на свою посаду, бачить єдине можливе майбутнє росії — у програші війни проти України. Самого ж путіна, на думку політика, чекає справедливий суд. Більше висловлювань Павела шукайте у матеріалі "Телеграфа".

Ще ми писали про те, хто з найближчого оточення путіна може залишатися його радниками і відмовляти від більших помилок у нинішній війні.