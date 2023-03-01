У росії дівчинку через малюнок проти війни відправили до дитячого притулку

На малюнку дівчинки стоять жінка з дитиною, а на них з боку росії летять ракети

Шестикласниця Маша Москальова із міста Єфремово Тульської області рф намалювала на уроці антивоєнний малюнок, після чого у її родини почалися великі проблеми. Дітям, втім, як і дорослим, у росії не можна висловлювати свою думку щодо так званої "спецоперації", тобто повномасштабного вторгнення в Україну.

Так, на уроці образотворчого мистецтва школярка намалювала малюнок: російський та український прапори — на першому написано "Ні війні", на другому — "Слава Україні". Посередині стоять жінка з дитиною, на них з боку росії летять ракети. Про це проекту "ОВД-Інфо" повідомила волонтер із громадської організації "Тульська обласна народна рада" Олена Агафонова.

Директорка школи викликала поліцію через те, що сталося. Вже наступного дня дитину зняли з уроків і разом із батьком та службою опіки відвезли до відділення. А ще за день до школи для розмови зі школяркою з’явилися співробітники ФСБ.

Зазначається, що на батька Маші у квітні минулого року вже складали протокол за статтею про "публічні дії, спрямовані на дискредитацію ЗС рф". Тоді чоловік залишив антивоєнний коментар у "Однокласниках". До кінця року на нього порушили кримінальну справу. Після проведених у нього обшуків він разом із дочкою виїхав із міста. Проте вже за деякий час його почала шукати поліція.

"Мабуть, у новому місті Олексій влаштувався на роботу. Сьогодні він туди пішов, дорогою поліцейські його побачили та виловили. Привезли додому, де перебувала Маша, показали дівчинці, що забирають його, викликали комісію у справах неповнолітніх і вийшли чекати на неї у спільний коридор, залишивши дитину одну. Олексія відвезли до Слідчого комітету Єфремова", — повідомила Агафонова.

Незабаром до дівчинки додому прийшла комісія у справах неповнолітніх і забрала її на якийсь час до дитячого притулку в Єфремові. Зазначається, що чоловік виховував дитину сам, мати Маші не проживає із сім’єю.

Маша Москальова. Фото - spektr.press

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адміністрація московської школи написала заяву на 10-річну ученицю за її аватарку у соціальних мережах синьо-жовтого кольору з написом "Слава Україні".