Сліди сильної пожежі: з’явилися супутникові знімки російського військового аеродрому під Єйськом (фото)
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Полігон, де розміщувалося російське ППО, згорів майже вщент
У мережі показали наслідки вибуху на аеродромі у російському місті Єйськ (Краснодарський край). Після "бавовни" на військовому об’єкті розпочалася масштабна пожежа.
Фото наслідків опублікували "Схеми". На знімках із супутника Planet Labs за 1 березня можна побачити величезні ділянки землі, що вигоріли на території полігону ППО.
На знімках немає аеродрому, тому оцінити наслідки пожежі неможливо. Проте полігон ППО знатно вигорів, якщо порівнювати супутникові знімки з 22 лютого та 1 березня.
За знімками за 15 лютого видно, що у східній частині аеродрому в Єйську базувалися:
- два винищувачі типу МіГ-29,
- два пасажирських Ту-134,
- шість винищувачів типу Су-34 або Су-37,
- два транспортних Ан-72,
- один Іл-38.
У центральній частині аеродрому знаходились:
- три Іл-38,
- один Ан-72,
- три Су-27.
У західній частині аеродрому базувалися:
- пасажирський Іл-62,
- три транспортні Ан-24 або Ан-26.
Нагадаємо, що ввечері 28 лютого "невідомі безпілотники" атакували аеродром у Єйську, внаслідок чого виникла пожежа. Місцева влада заявила, що приводів для паніки немає і в регіоні проходять "військово-тактичні навчання", які триватимуть до кінця травня.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Єйську військовий літак звалився у двір житлового будинку. Через аварію літака з повним боєкомплектом спалахнули щонайменше 15 квартир у 9-поверхівці.