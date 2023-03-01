Сліди сильної пожежі: з’явилися супутникові знімки російського військового аеродрому під Єйськом (фото)

Полігон, де розміщувалося російське ППО, згорів майже вщент

У мережі показали наслідки вибуху на аеродромі у російському місті Єйськ (Краснодарський край). Після "бавовни" на військовому об’єкті розпочалася масштабна пожежа.

Фото наслідків опублікували "Схеми". На знімках із супутника Planet Labs за 1 березня можна побачити величезні ділянки землі, що вигоріли на території полігону ППО.

На знімках немає аеродрому, тому оцінити наслідки пожежі неможливо. Проте полігон ППО знатно вигорів, якщо порівнювати супутникові знімки з 22 лютого та 1 березня.

За знімками за 15 лютого видно, що у східній частині аеродрому в Єйську базувалися:

два винищувачі типу МіГ-29,

два пасажирських Ту-134,

шість винищувачів типу Су-34 або Су-37,

два транспортних Ан-72,

один Іл-38.

У центральній частині аеродрому знаходились:

три Іл-38,

один Ан-72,

три Су-27.

У західній частині аеродрому базувалися:

пасажирський Іл-62,

три транспортні Ан-24 або Ан-26.

Нагадаємо, що ввечері 28 лютого "невідомі безпілотники" атакували аеродром у Єйську, внаслідок чого виникла пожежа. Місцева влада заявила, що приводів для паніки немає і в регіоні проходять "військово-тактичні навчання", які триватимуть до кінця травня.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Єйську військовий літак звалився у двір житлового будинку. Через аварію літака з повним боєкомплектом спалахнули щонайменше 15 квартир у 9-поверхівці.