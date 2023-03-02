росіяни заявили про "українських диверсантів на Брянщині" - нібито взято заручника, йде бій (оновлюється)

За даними окупантів, під час боїв могла загинути маленька дівчинка

Після неспроможності армії впоратися із атакою дронів російська пропаганда вирішила видати черговий "фейк" — заявили про бої в Брянській області та перестрілку із начебто українською ДРГ. РосЗМІ заявляють про бої в селі Сушани, а також взяття у заручники фельдшера в селі Любечане.

Інформацію передають російські Telegram-канали "Раньше всех. Ну почти", Shot и Baza. Перші ж відомості про ймовірні бойові дії з'явилися від губернатора Брянської області Олександра Богомаза.

11:27 Росіяни стверджують, що в Сушани зайшло близько 50 озброєних людей із жовтими пов'язками. Частині місцевих жителів начебто вдалося втекти або забарикадуватися у власних будинках.

За даними SHOT, дівчинка, яка отримала поранення в Любечанах, загинула. Однак попередньо мова йшла про обстріл шкільного автобуса, в результаті якого нібито і були поранені цивільні. При цьому т.в.о. замгубернатора Брянської області в коментарі "РИА Новости" заперечила цей факт, заявивши, що всі школи знаходяться на дистанційному навчанні.

Російські медіа викладають основну версію подій наступним чином. Початково "українська ДРГ" начебто проникла до села Любечане, в результаті чого один із цивільних автомобілів потрапив під обстріл. Також заявляється, що є загиблі — щонайменше один дорослий місцевий житель, також повідомляється про поранення десятирічної дівчинки. За деякими даними, дитина могла загинути. Повідомлялося про взяття одного заручника — місцевого фельдшера.

Також є інформація про "диверсантів" і на території села Сушани. Щодо цього населеного пункта дані інші — начебто місцевих жителів (близько 50 осіб) взяли в заручники. Попередньо росіяни стверджують, начебто "українська ДРГ" скинула з безпілотника вибухівку, та спричинила пожежу житлового будинку.

Від влади Брянської області також надходили дані і про мінометний обстріл села Ломаківка, яке відноситься до Стародубського муніципального округу.

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