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росіяни заявили про "українських диверсантів на Брянщині" - нібито взято заручника, йде бій (оновлюється)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Росіяни заявляють про провокації на території Брянської області Новина оновлена 02 березня 2023, 11:31
Росіяни заявляють про провокації на території Брянської області. Фото Колаж "Телеграфу"

За даними окупантів, під час боїв могла загинути маленька дівчинка

Після неспроможності армії впоратися із атакою дронів російська пропаганда вирішила видати черговий "фейк" — заявили про бої в Брянській області та перестрілку із начебто українською ДРГ. РосЗМІ заявляють про бої в селі Сушани, а також взяття у заручники фельдшера в селі Любечане.

Інформацію передають російські Telegram-канали "Раньше всех. Ну почти", Shot и Baza. Перші ж відомості про ймовірні бойові дії з'явилися від губернатора Брянської області Олександра Богомаза.

11:27 Росіяни стверджують, що в Сушани зайшло близько 50 озброєних людей із жовтими пов'язками. Частині місцевих жителів начебто вдалося втекти або забарикадуватися у власних будинках.

За даними SHOT, дівчинка, яка отримала поранення в Любечанах, загинула. Однак попередньо мова йшла про обстріл шкільного автобуса, в результаті якого нібито і були поранені цивільні. При цьому т.в.о. замгубернатора Брянської області в коментарі "РИА Новости" заперечила цей факт, заявивши, що всі школи знаходяться на дистанційному навчанні.

Російські медіа викладають основну версію подій наступним чином. Початково "українська ДРГ" начебто проникла до села Любечане, в результаті чого один із цивільних автомобілів потрапив під обстріл. Також заявляється, що є загиблі — щонайменше один дорослий місцевий житель, також повідомляється про поранення десятирічної дівчинки. За деякими даними, дитина могла загинути. Повідомлялося про взяття одного заручника — місцевого фельдшера.

Також є інформація про "диверсантів" і на території села Сушани. Щодо цього населеного пункта дані інші — начебто місцевих жителів (близько 50 осіб) взяли в заручники. Попередньо росіяни стверджують, начебто "українська ДРГ" скинула з безпілотника вибухівку, та спричинила пожежу житлового будинку.

Від влади Брянської області також надходили дані і про мінометний обстріл села Ломаківка, яке відноситься до Стародубського муніципального округу.

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