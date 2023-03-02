путін прокоментував "бойовик" у Брянській області: не забув і про російську мову (відео)

Російський диктатор володимир путін прокоментував сьогоднішній інцидент у Брянській області, під час якого нібито "українська ДРГ" перейшла кордон і вчинила стрілянину. Реагуючи на подію, кремлівський лідер назвав це "терористичним актом", а також підв’язав до цього історію та мову.

У своїй заяві президент росії заявив, що невідомі, нібито відкрили вогонь по цивільних.

"Проникли на прикордонну територію та відкрили вогонь по цивільних особах. Бачили, що це цивільна машина, бачили, що там сидять цивільні особи та діти. "Нива" звичайна. Відкрили вогонь по них", — каже путін.

На його думку, такі як ці люди хочуть позбавити росіян історичної пам’яті та традицій.

"Ось саме такі люди і ставили і ставили собі завдання позбавити нас історичної пам’яті, позбавити нас своєї історії, своїх традицій і мови", — сказав глава кремля.

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