"Спочатку свист, потім вибух": вечірня "бавовна" у Підмосков’ї потрапила на відео

Причина вибуху невідома, але чути було все місто

У Росії триває низка вибухів, цього разу дісталося Підмосков’ю. У місті Коломни увечері 2 березня пролунав вибух, його причини поки невідомі, на місце виїхали рятувальники.

Про це повідомляє низка російських Telegram-каналів. За попередньою інформацією, вибух стався у сусідньому селі, але чули його у всіх районах міста.

За словами місцевих жителів, спочатку було чути свист, після чого був звук, схожий на вибух. У небі з’явився стовп диму, а потім утворилася яскрава заграва, як від пожежі. Сталося це у районі "Звалища".

У росіян паніка. У коментарях під постами з інформацією про вибух вони здивовано запитують, чому їх не захищають системи ППО С-500 та скаржаться, що весь день читають погані новини. За словами місцевих, будинки здригнулися, а люди відчули вибухову хвилю. Один із пропагандистів повідомив, що Коломна розташована за 120 км або 2 години їзди від столиці росії Москви.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у росії військовий літак розірвало прямо на заводі. Одна людина загинула та ще шість постраждали.