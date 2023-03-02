Москва дуже близько: де розташована Коломна, де ввечері стався вибух

У Коломні виробляють "Іскандери"

Місто Коломна, в якому ввечері 2 березня стався вибух, розташоване в безпосередній близькості до російської столиці. Від Кремля до підмосковного міста лише 120 км або 2 години їзди на автомобілі.

Примітно, що саме в цьому населеному пункті в Підмосков’ї знаходиться одне з найважливіших виробництв росії — ракетних комплексів "Іскандер". Коломна – це великий промисловий центр та транспортний вузол, річковий порт на Оці, через місто проходить залізнична лінія Москва (Казанський вокзал) – Рязань Московської залізниці та міжнародна траса М5.

Крім того, ця подія у Коломні не перша. Два дні тому, 28 лютого, поблизу села Губастове Коломенського району впав безпілотник. Місцева влада заявила, що об’єктом влучення була цивільна інфраструктура, а журналісти повідомили, що БПЛА впав неподалік станції "Газпрому". Пізніше з’ясувалося, що безпілотник упав за сто метрів від газової компресорної станції "Воскресенськ".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Брянській області росії була помічена група нібито українських диверсантів. Пізніше відповідальність за проникнення на територію росії взяв він російський добровольчий корпус (РДК).