Нічних вибухів під Москвою було мало: на Коломну здійснили нову атаку

Після серйозної "бавовни" вночі росіян продовжують жахати ймовірними атаками

Паніка в росії продовжує зростати, особливо після нічних вибухів у підмосковній Коломні, які було чутно в усіх районах невеликого містечка. Вранці 3 березня росіяни заявили про нову атаку — цього разу інформаційну. Зокрема, йдеться про масові дзвінки із повідомленням про можливі мінування об'єктів важливої інфраструктури.

Детальніше про це повідомляє Telegram-канал SHOT. Наразі є інформація, що заяви про ймовірне розміщення вибухівки надходило щодо адміністрації Коломни, а також шкіл та лікарень міста.

Станом на 9 ранку (по Києву) жоден із "попереджувальних" дзвінків не отримав підтвердження, однак місцевим поліцейським та рятувальним службам ранок явно важко назвати добрим.

Коломна досить близько до Москви

Додамо також, що росіяни обіцяють продовжити розслідування нічних вибухів, адже місце інциденту начебто досі й не знайшли. Попередньо територію довкола населеного пункта планують прочісувати за допомогою безпілотників. Поки ж жодних обломків знайдено в Коломні не було.

Тим не менш факт вибуху був підтверджений численними заявами місцевих жителів, які щедро ділилися фотографіями з місця події. Заграву на обрії було видно здалеку.

У Коломні була "біла ніч"

"Телеграф" попередньо розповідав, що загалом відомо про Коломну, чим вона важлива та як далеко знаходиться від російської столиці.

Крім того ми повідомляли подробиці вибуху військового літака на одному із заводів рф. Інцидент трапився в Ульянівську.