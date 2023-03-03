"Як у нього помідором не кинули?" безглузда заява лаврова насмішила учасників важливої конференції

Реакція зали змусила дипломата заїкатися

Глава МЗС росії сергій лавров, якому напередодні дісталося на саміті "Великої двадцятки", знову відзначився цинічними висловлюваннями на міжнародній політологічній конференції "Діалог Райсіна" в Індії.

Як видно на відео, яке поширилося в мережі, лавров продовжує просувати кремлівський наратив про те, що це нібито Україна напала на росію, а не навпаки.

"Ви знаєте, ми намагаємось зупинити війну, яку проти нас розпочали з використанням українського народу", — сказав він, після чого по залі прокотилася хвиля сміху.

Примітно, що після цього лавров почав помітно заїкатися, поки намагався вимовити фразу "це вплинуло на нашу політику".

Подібні висловлювання глави російської дипломатії викликали у користувачів мережі багато запитань, наприклад, чому його продовжують запрошувати на великі заходи. Інших здивувало те, як лавров розмовляє англійською мовою.

Як повідомлялося раніше, лавров неодноразово висловлював абсурдні заяви. Наприклад, нещодавно він порівняв росіян із євреями, а Захід — із Гітлером. Ці його слова не на жарт обурили Європейський єврейський конгрес (EJC), який вимагав від нього вибачень.