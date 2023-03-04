Партизани вже там? Ешелон із російською технікою намагалися підірвати біля кордону з Китаєм

На цій станції формували ешелон із військовою технікою армії окупантів

У росії на залізничній станції "Уссурійськ-2" намагалися підірвати ешелон із військовою технікою. На коліях було виявлено зв’язування циліндрів із невідомою речовиною всередині.

Про це повідомляє російський Telegram-канал SHOT. Підірвати хотіли склад, який мав їхати через Уссурійськ.

Циліндри були міцно перемотані мотузкою і накриті тканиною. Лежав пакунок безпосередньо на коліях. Пізніше експертам вдалося з’ясувати, що в циліндрах було близько 1,5 кг бездимного трубчастого пороху. Він використовується в боєприпасах для ствольної артилерії та вибухає від будь-якого детонатора.

За чотири дні до того, як було виявлено знахідку, на станції "Уссурійськ-2" у Приморському краї росії формувався склад із військовою технікою. Правоохоронці вже порушили кримінальну справу за "незаконний обіг вибухових пристроїв".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у росії стався вибух на родовищі газу. Двоє співробітників загинули, ще одного травмовано.