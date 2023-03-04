У росії ППО не буде захищати простих росіян: влада дала "слушну" пораду бізнесу

Системи ППО росії захищатимуть лише стратегічні об’єкти

Російському бізнесу порадили самостійно купувати системи ППО, щоби захиститися від українських дронів. Про це заявив один із депутатів Держдуми рф Андрій Картаполов у розмові з пропагандистом володимиром солов’євим.

Як повідомляють росЗМІ, бізнесу радять купувати "недорогі засоби боротьби з ППО", оскільки армія виконати свою функцію не може. Росіян залякують тим, що НАТО та ЗСУ нібито точно знають, де розміщені російські системи ППО.

В ефірі пропагандистської передачі депутат держдуми заявив, що Міноборони рф зосереджено на прикритті важливих державних та військових об’єктів. Звичайні росіяни повинні захищати себе самі.

"Є досить недорогі засоби боротьби з безпілотними літальними апаратами, які кожна корпорація, що поважає себе, може закупити і поставити на свої об’єкти", — пояснив депутат.

Андрій Картаполов упевнений, що НАТО та ЗСУ відоме місце розташування російських засобів ППО, а отже, вони можуть запускати свої безпілотники іншими маршрутами, щоб не потрапляти в поле дії ППО. Після війни куплені бізнесом засоби захисту будуть використовуватись для "протидії терористам".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Москві на дах Міноборони росії затягли комплекс ППО. Аналогічний ЗПРК помітили біля резиденції президента.