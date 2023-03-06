Чому путін досі каже "спецоперація", а не війна — політолог пояснив

Яким би шляхом не пішов диктатор, руйнування його режиму та розвалу росії вже не уникнути

росія вже понад рік продовжує, розв’язану нею, війну в Україні. У спробах захоплення нашої країни кремль вже й оголошував мобілізацію і застосовував більшість, якщо не всі свої "вундерваффе", але називати речі своїми іменами, а саме війну-війною, а не "спецоперацією", путін все ніяк не може зважитися. І на це є причини.

Про це розповів експерт у сфері політології та права Олексій Буряченко у коментарі "Телеграфу".

На його думку, однією з причин того, що путін не оголошує війну Україні, є те, що він не в змозі задовольнити запит суспільства ні на світ, ні на ескалацію.

"Офіційно оголосивши Україні війну, путін спалить останні мости й відріже шляхи до відступу на своїх умовах, вважає Олексій Буряченко. Поки росія називає агресію проти України "спецоперацією", кремль може удавати, що переслідує якусь "антитерористичну" мету і сподіватися на проведення переговорів з цих позицій", — вважає Буряченко.

Буряченко наголошує, що як тільки речі будуть названі своїми іменами, путін підпише собі вирок.

"Яким би шляхом не пішов диктатор, руйнації його режиму та розвалу рф вже не уникнути", — каже Буряченко.

Більше про те, що зараз відбувається в російському суспільстві, і яку роль відіграють ці процеси у руйнуванні путінського режиму, читайте у повній версії матеріалу "Телеграфа" під назвою "путін залякує росіян розпадом росії: хто і як може розколоти країну-терориста".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "Диверсанти" на Брянщині поставили росію на вуха.

Також ми повідомляли про те, що у Росії вдруге за тиждень намагалися спалити центр збору допомоги окупантам України.