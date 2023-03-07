Можуть "просто заспокоїти": Жданов натякнув на прикрий кінець кар'єри пригожина

Наразі очільник "вагнерівців" шукає шляхи, як збільшити свою політичну цінність, однак може нарватися на кулю

Політичні амбіції засновника ПВК "Вагнер" євгена пригожина були досить давно відомі в росії. Він йшов до влади "по головах", користуючись довірою кремля, аж доки "вагнерівці" не виконали поставлене завдння на Донбасі — втримати фронт до підготовки свіжих "мобіків". Військовий експерт Олег Жданов каже, що тепер вельми нестриманого пригожина можуть просто "прибрати", не маючи в ньому достатньої потреби.

Про це Жданов заявив у інтерв'ю OBOZREVATEL. Подібні висновки він робить з нинішньої поведінки російської влади щодо ватажка "вагнерівців", який так і не зрозумів найголовнішого — він не є конкурентом московським політичним гравцям.

"Його просто використали в ситуації, коли треба було стабілізувати фронт, коли треба було дати перепочинок армії. І треба віддати йому належне, він зі своїм "Вагнером" зрушив фронт із мертвої точки і нас кошмарив майже два місяці, — каже Олег Жданов. — Адже "вагнерівці" билися доти, доки сюди не почали масово надходити регулярні частини, укомплектовані мобілізованими".

Наразі ж пригожин потрапив під дію відомої фрази "мавр зробив свою справу, мавр може іти геть". Попри це очільнику ПВК дуже хочеться залишитися в російській політиці, тож він продовжує свою боротьбу за місце під сонцем. Хоча йому й активно натякають припинити це: зменшують кількість боєприпасів, заборонили вербувати в'язнів, частину "вагнерівців" відводять з фронту тощо.

"Плюс йому натякнули на те, що настав час повертатися до Африки. Але пригожин не розуміє. Він шукає зачіпку, як підняти свою політичну вагу. На мою думку, він просто наривається "на чайку попити і віддати богові душу". В росії є така традиція: попив чаю і "готовий". Згадайте [постпреда рф в ООН] Чуркіна, начальника ГРУ росії, російських дипломатів, які після чашки чаю йшли в інший світ. Тому я думаю, що рано чи пізно, а швидше рано, найближчим часом, якщо пригожин не припинить такі випади, його можуть просто заспокоїти", — прогнозує Олег Жданов.

При цьому він підкреслює: якщо пригожин все ще не вгамується, а розвиватиме свою діяльність, це може означати серйозний позитив для України. Адже, виходить, ситуація в рф вийшла з-під контролю путіна.

Тим часом пригожин продовжує "чудити" — свариться із губернатором Санкт-Петербурга і визнає Луганськ українським. Такі публічні дії можуть серйозно вдарити по ньому в майбутньому.

На це натякає і наявність оновленого законодавства росії, за яким громадян можуть судити за "поширення фейків про спецоперацію". пригожин же, який регулярно критикував МО рф, чудово підпадає під дію цих законів.