"А що сталося?": окупанти переносять важливий форум із Криму до москви

Ялтинський міжнародний економічний форум, вигаданий російськими окупантами, має нещасливу долю

Доки росіяни безцільно переганяють техніку до Кримського перешийку, окупаційна "влада" півострова турбується про збереження своїх життів у разі наступу ЗСУ. Зокрема, на це натякає перенесення "міжнародного" економічного форуму, який влаштовує рф, із Ялти до москви.

Про подібне рішення стало відомо із Telegram-каналу "гауляйтера" Криму сергія аксьонова. Він заявив, що на подібне рішення вплинули "певні логістичні особливості". Що саме криється за цими словами, невідомо, однак такі заяви виглядають дуже смішно на тлі давніх звітів очільника міноборони сергія шойгу про наявність "сухопутного коридору" на півострів.

аксьонов заявив, що захід має відбутися орієнтовно у вересні 2023 року. Його планують приурочити до річниці "приєднання до рф" Донбасу, Херсонщини та Запоріжжя. За словами "гауляйтера", "нові суб'єкти російської федерації" теж братимуть участь у роботі економічного форуму.

Основний формат заходу обіцяють оприлюднити до 1 квітня.

Цікаво, що Ялтинський міжнародний економічний форум, вигаданий російськими окупантами після захоплення Криму, є вельми нещасливим. Його вже неодноразово скасовували — зокрема, 2020-го провести зустріч не вдалося через коронавірусні обмеження.

У мережі вже жартують на тему переносу ЯМЕФ до москви, знущаючись із бажання російських загарбників максимально убезпечити свої життя від ймовірних бойових дій.

Слід зазначити, що у Криму для окупантів нині вельми неспокійно. Тільки вранці 7 березня з'являлися повідомлення про вибухи в районі військового аеродрому "Бельбек".

Також на місцевих пляжах активно риють окопи та будують додаткові оборонні конструкції, вочевидь, переживаючи через можливий наступ ЗСУ з боку моря.