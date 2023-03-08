Привітання від путіна з 8 Березня порівняли з торішнім – тоді брехня про мобілізацію, зараз розпач

Коментатори нагадують путіну, що безліч із його минулорічних обіцянок так і лишилися не виконаними

У середу, 8 березня, весь цивілізований світ святкує Міжнародний жіночий день. На жаль, до привітань приєднується і росія, де політики зазвичай демонструють свої "скрєпи", нагадуючи про "жіночність і материнство" як ледве не єдине призначення жінок. Цього разу диктатор володимир путін дещо розширив спектр дій жіночого населення країни, подякувавши їм за участь у війні та допомогу окупантам на фронті. Тим часом у мережі вже згадали його минулорічне вітання, яке сповнене невиконаних обіцянок.

Детальніше повідомляє "Телеграф", спираючись на відеозаписи із мережі. До того ж ми зібрали реакцію коментаторів на слова путіна, яка доволі далека від позитивної.

Цьогоріч путін заявив, що Міжнародний жіночий день "завжди був сповнений особливим теплом і сенсом" для росії. На його думку, в рф "безусловною метою" є повага до жінки і материнства — цій темі все ще приділяється найбільше уваги. Одним рядком він все ж згадав і про те, що загалом жіноча частина суспільства може і досягає багато чого. Однак значна частина вітання була присвячена жінкам, які або пішли воювати проти України, або бойовим медикам, або тим, хто всіляко підтримує загарбників у їхніх діях.

"Ви пишете листи, збираєте посилки зі всім необхідним, плетете маскувальні сітки, йдете волонтерами в госпіталі, аби потурбуватися про кожного, як про власного сина", — зазначив путін, не забувши знову нагадати жінкам про те, що головна їхня задача в росії — це "рожать єсчьо".

Загалом все вітання виглядає доволі натягнуто, адже політик намагається виглядати щасливим і радісним, що характерно для свята. Однак, вочевидь, події на фронті і зростання невдоволення всередині самої росії все ж впливають на його загальний настрій.

Або ж під час запису вітання володимир путін сам міг згадати, що ж такого бажав і обіцяв росіянкам минулого року. Між тим у мережі вже швидко нагадали, і якщо коротко, то "мобілізації не буде, в армію кликати зайвих людей не будуть, військові справляться самотужки". Результат бачимо самі щоранку у статистиці Генштаба ЗСУ щодо втрат ворога на фронті.

Звичайно ж, таку тему не могли оминути коментатори соцмереж. Дехто нагадує, що головне завдання "фюрера" — це брехати, а хтось навіть приносить специфічні листівки зі вітанням до Міжнародного жіночого дня.

А тим часом, допоки путін намагається вкотре задобрити жителів рф, в Україні щиро дякують жінкам усіх професій. Найпершу ж вдячність, звісно, отримують наші захисниці, котрі нарівні із чоловіками нині боронять країну на фронті. У Генштабі ЗСУ віддали належну повагу жінкам на війні.