Залишилось 2-3 місяці: у Генштабі ЗСУ передбачили серйозні проблеми росії

Дефіцит швидше за все відчує артилерія ворога

Не тільки українські війська, а й російська армія відчуває проблеми із забезпечення снарядами. Майже всі боєприпаси зі складів центрального регіону росії вже використані.

За даними Генштабу ЗСУ, на окуповану територію України переміщують боєприпаси з інших регіонів росії. Зазначається, що це суттєво збільшує терміни доставки. Самі снаряди також сумнівної якості. У Генштабі вважають, що через інтенсивні бойові дії та погану якість боєприпасів артилерія росії відчує дефіцит протягом найближчих 2-3 місяців.

Щодо якості "нових боєприпасів", що перевозять з інших регіонів росії, то вони мають різні дефекти. В нових партій боєприпасів для окупантів нижча якість та незадовільний стан через порушення правил обслуговування та неналежне зберігання. Майже в половини снарядів є видимі ознаки пошкодження іржею.

Раніше "Телеграф" повідомляв про підготований у ЄС план з забезпечення України снарядами. Сума плану 2 млрд євро. Здебільшого він стосується відновлення обороноздатності країн, які віддають боєприпаси Україні.