Б'є по розумових здібностях: у росії видали епічну причину провалів на фронті (відео)

У гіпотезі z-патріотів присутні явні прогалини

Росіяни продовжують шукати безглузді виправдання своїм промахам у війні в Україні. З бойових комарів, біолабораторій та українських мишей z-патріоти "пересіли" на фтор. Саме ця речовина, згідно з новою гіпотезою росіян, є винуватцем у всіх негативних наступах і жестах доброї волі. Принаймні, мабуть вже тільки так росіяни можуть пояснити собі дурість своїх співвітчизників.

Такого висновку прийшов співрозмовник пропагандиста максима калашнікова з "Рой ТВ". На його думку, російським військовим, а особливо генералам можуть підмішувати в їжу фтор. Мовляв від нього в окупантів різко зменшуються розумові здібності та вольова компонента.

Цікава теорія, проте в ній є одна видима помилка. Адже для неї потрібно довести, що нібито до фтору вони були розумнішими, а такого дослідження поки що не проводилося.

На цю теорію відреагував і український журналіст Денис Казанський.

"У Z-психушці нарешті назвали реальні причини, через які провалилося вторгнення в Україну", - пише Казанський, додаючи, що залишилося тільки розібратися, що підмішують в їжу самим Z-активістам . "Судячи з їхніх розумових здібностей, їхній мозок розкладає явно щось страшніше за фтор".

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці в мережі безжально висміяли розпухлого путініста Баскова — підозрюють "бойових бджіл".

Також ми повідомляли про те, що росія видала нові божевільні звинувачення на адресу України.