росія передає Ірану захоплену в Україні зброю НАТО: що вже встигли відправити

росія сподівається, що за трофейну зброю Іран продовжить допомагати їй у війні

росія продовжує свою співпрацю з Іраном. Для цього окупанти відправляють цій країні навіть захоплену в бою зброю, яку НАТО відправляє Україні як військову підтримку.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на власні джерела.

"За останній рік американські, натовські та інші західні офіційні особи стали свідками кількох випадків захоплення російськими військами дрібнішого озброєння з переносним озброєнням, у тому числі протитанкових комплексів Javelin та зенітних комплексів Stinger, які українські сили іноді були змушені залишити на полі бою. У багатьох із цих випадків росія потім доставляла обладнання до Ірану», — йдеться у матеріалі.

На думку США, Тегеран спробує перепроектувати ці системи для того, щоб створити на їхній базі власні зразки озброєння.

"росія вважає, що продовження постачання трофейної західної зброї Ірану стимулюватиме Тегеран продовжуватиме підтримувати війну росії в Україні", — пишуть ЗМІ.

При цьому офіційні особи США не вважають, що проблема є широко поширеною або систематичною, і українські військові від початку війни взяли за звичку повідомляти Пентагону про будь-які втрати американського обладнання для російських військ, заявили офіційні особи. Проте, США визнають, що проблему важко відстежити.

Поки незрозуміло, чи вдалося Ірану успішно провести реінжиніринг будь-якої американської зброї, захопленої в Україні, але Тегеран продемонстрував великий досвід розробки систем озброєнь на основі американського обладнання, захопленого в минулому.

Так, наприклад, ключову зброю на озброєнні Ірану, протитанкову керовану ракету Toophan, було перероблено на основі американської ракети BGM-71 TOW у 1970-х роках

"Координація є ще одним прикладом зростання оборонного партнерства Москви з Тегераном, яке посилилося за останній рік, оскільки росія все більше відчайдушно потребувала зовнішньої військової підтримки для своєї війни проти України. Партнерство не тільки ще більше дестабілізує Україну, а й може загрожувати сусідам Ірану на Близькому Сході», — передає видання слова фіціального представника Ради національної безпеки Джона Кірбі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росія боїться купувати балістичні ракети в Ірану.

Також ми повідомляли про те, що Іран продав росії багаторазові ударні дрони.