"Скоро в екран не поміститься": опухлий кадиров із "трофеями" з фронту став посміховиськом (фото)

Регулярно відсиджуючись в тилу, путінський улюбленець не забуває називати себе "воїном"

На фоні розмов про ймовірні серйозні проблеми зі здоров'ям очільник Чечні рамзан кадиров вкотре з'явився на публіці. Цього разу — завдяки фотографії зі зброєю, яку йому начебто привезли з Донбасу в якості трофею. Головний тіктокер всія рф заявив, що отримав з передової американський Stinger та українську "Іглу".

Знімок він розмістив у особистому Telegram-каналі. У дописі кадиров намагається знущатися над українськими військовими, а також іронізує над НАТО, яке начебто "спеціально залишило" зброю на передовій.

"Висловлюю вдячність Північноатлантичному альянсу за надання такої різноманітної зброї, яку цікаво тримати в руках і вивчати", — зазначив він.

кадиров хизується нібито трофейною зброєю

Також він додав, що збирається повернути озброєння "натовським найманцям", але не гарантує, що це відбудеться в "цілості і безпеці".

Варто зазначити, що попри регулярне перебування рамзана кадирова в глибокому тилу, він позиціонує себе як воїн. Хоча насправді дуже далекий від ідеалів військовослужбовця. Не в останню чергу — через зовнішній вигляд, який може бути пов'язаний із серйозною хворобою. Втім користувачів мережі не сильно турбує стан здоров'я глави Чеченської республіки, адже кількість критики на нього виливається величезна.

До речі, дехто помітив вельми цікаву деталь на фото — кольори шапки кадирова. Допоки в інших регіонах росії за поєднання синього і жовтого можуть закрити у в'язниці, разман кадиров розгулює в речах саме такого забарвлення.

Нагадаємо, що не так давно кадиров сам підлив олії у розмови про ймовірну хворобу, з'явившись на публіці з цікавим пристроєм на пальці. Уважні користувачі мережі вже упізнали, що саме це може бути.

"Телеграф" також розповідав, що у кадирова сталася ще одна біда — зник його улюблений кінь. Заявлена чеченцем вартість тваринки вражає.