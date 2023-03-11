"путін не образився?": пропагандистка захарова осоромилася, лаючи Зеленського

Росіяни навіть у своєму невдоволенні не змогли обійтися без конфузу

В Україні з'явилася ініціатива щодо офіційного перейменування росії — пропонують використовувати назву "Московія". Володимир Зеленський уже відповів на петицію, доручивши уряду вивчити це питання з дипломатичної та історичної точки зору. А в росії розпочалося суботнє палання п'ятих точок — зокрема, у спікерки МЗС рф марії захарової. У пориві агресії вона навіть сплутала президентів і нагородила Зеленського титулом "бункерний".

Такий конфуз вона допустила, висловлюючись на тему перейменування в особистому Telegram-каналі. На думку захарової, намагання повернути назву "Московія" вкотре демонструє бажання України максимально відійти від росії.

"Бункерний щодня доводить нашу правоту. Ось іще один доказ спроби створення із України "антиросії", — заявила російська "дипломатка".

Реакція захарової

Слід зазначити, що в мережі дуже швидко обурилися через слова захарової. Українці вважають, що подібний "титул" більше підходить диктатору путіну, який всіляко намагається утримуватися у глибокому тилу. Дехто ж просто сміється, списуючи черговий конфуз захарової на любов до алкоголю, у якій пропагандистку підозрюють.

Слід зазначити, що за час війни Володимир Зеленський лише кілька разів виїжджав із країни — до США, а згодом у Лондон, де працював задля отримання важливого озброєння для армії. Знаходячись на батьківщині, він неодноразово бував на лінії фронту. Так, ще у вересні 2022 року президент відвідав звільнений Ізюм, а за два місяці здійснив візит до деокупованого Херсона. В грудні ж Зеленський і зовсім поїхав на передову, навідавшись до захисників Бахмута.

При цьому бункер для українського уряду справді існує — до нього в Києві були переміщені більшість політиків у перші дні повномасштабного вторгнення рф, коли треба було швидко організувати плідну роботу.

Додамо, що весь цей час диктатор володимир путін усього один раз спромігся з'їздити на полігон до бійців, і то — у близьке Підмосков'я.