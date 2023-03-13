У Білгороді вночі лунали вибухи: без постраждалих не обійшлося (відео)
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Є постраждала та руйнування
У Білгородській області росії тривають неприємності — керівництво регіону заявило про ракетний обстріл. Нібито вдалося збити чотири об’єкти.
Про це пише губернатор Білгородщини в’ячеслав гладков. Він заспокоював місцевих жителів, що звуки, які вони чули, — російська система ППО. Її чули та бачили над Білгородом та Білгородським районом. Про гучні хлопки повідомили після п’ятої ранку.
Повідомляється про поранення однієї жінки — у неї струс головного мозку. Стан середнього ступеня важкості. Деталі отримання поранення не повідомляються, проте відкритої рани немає. Є пошкодження двох приватних будинків, нібито від уламків ракет.
Жителі Білгорода рахували спалахи в небі та знаходили уламки. Проте читачі місцевих телеграм-каналів нарахували до 10 ракет.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіян у Білгородській області почали хвилювати наслідки їхніх обстрілів України. Вони звернулися до губернатора від імені асоціації лікарів та попросили не стріляти Україною з території області — вони бояться за свою безпеку.