росію знову атакують "НЛО": над Москвою помітили невідомі літальні апарати (карта)

Москвичі досить сильно стурбовані червоно-білими вогниками у небі

В російському повітряному просторі продовжують фіксувати невідомі літаючі апарати, які наганяють паніку на місцеве населення. Цього разу дісталося відносно новому району російської столиці Нова Москва, де помітили одразу кілька невпізнаних об'єктів.

Деталі повідомляє Telegram-канал SHOT. Зазначається, що за останній тиждень це вже щонайменше "вторгнення" безпілотників на російську територію, однак про походження такої техніки нічого не відомо.

Про те, що дрони знаходяться у повітрі, повідомляли жителі поселення Вороновське. Також кілька "НЛО" кружляли над садовим некомерційним товариством (СНТ) "70-річчя ВЛКСМ" (теж територія Вороновського). За словами очевидців, безпілотники виблискували червоними та білими вогниками. При цьому висота їхнього польоту була вельми низькою — всього близько 500 метрів.

Зазначимо, що Нова Москва фактично є частиною російської столиці, хоча "корінні москвичі" вважають її чимось на кшталт Підмосков'я. Фактично цьому району у складі Москви всього 11 років.

Нова Москва на карті (помаранчеві кордони — поселення Вороновське)

Інформація про збиття цих апаратів відсутня, влада не коментує можливе знаходження у повітряному просторі країни чужих БПЛА. Цікаво, що за останні кілька днів це вже щонайменше третій випадок, коли дрони були помічені поблизу Москви. Напередодні з'явилися дані про літальний апарат, помічений поблизу АЗС "Татнефть". Однак він був не один — у різних районах Підмосков'я зафіксували щонайменше три об'єкти.

Нагадаємо, що чи не найбільшої паніки на росіян навели безпілотники, котрі були помічені під Санкт-Петербургом наприкінці лютого. Тоді навіть перекривали повітряний простір і обмежили пересування цивільної авіації.