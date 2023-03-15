В росії почалася масова роздача повісток: у путіна спробували пояснитися

Порядки денний роздають у багатьох регіонах Росії

Не дивлячись на те, що в росії повним ходом йдуть приховані мобілізаційні заходи, мабуть, кремлю цього мало і там все-таки вже хочуть запустити передбачену багатьма другу хвилю мобілізації. Цього тижня в різних регіонах росії почалася масштабна роздача повісток.

Перші повідомлення про роздачу повісток надішли ще 14 березня з Воронезької області. Стверджується, що їх роздають за місцем проживання. Наступними відомими регіонами, які захлеснула хвиля повісток стали щонайменше ще 4 великі області: Мурманська, Липецька, Красноярська та Пензенська області.

Один із російських інтернет-пабліків пише про ситуацію в деяких із цих областей:

"Точно відомо, що отримали четверо осіб, які раніше проходили строкову службу, та два випускники військової кафедри", - передає видання слова місцевого жителя, на підприємстві у якого влаштували роздачу повісток.

Мешканка Пензенської області повідомила виданню, що 13 березня повістку вручили її 30-річному однокласнику.

"Розносять тишком-нишком, - розповіла вона. — Кажуть, що друга хвиля мобілізації вже почалася, але проходитиме буде не так масштабно, як перша. І що в Пензенську область спустили план на три тисячі людей", — каже вона.

При цьому, російська влада, очікувано, намагається згладити інформаційний галас навколо масової роздачі повісток. Там, почали заспокоювати росіян, що у них нібито тільки перевіряють дані і нічого більше.

"У Липецькій області пояснили, що повістки громадянам розсилають для актуалізації даних — це необхідно для оцифрування баз даних", - зазначив військком регіону.

Він заявив, що розсилка планова, необхідність у ній виникла після виявлення помилок у ході часткової мобілізації.

З приводу роздачі повісток висловився і прессекретар путіна дмитро пєсков. Він запевнив, що нібито нова хвиля мобілізації наразі не проводиться.

"Це звичайна практика, всі дані треба уточнити, ведеться постійна робота. Жодних обговорень з приводу можливості нової хвилі часткової мобілізації зараз не ведеться", — каже пєсков.

Нагадаємо, раніше ми писали, як путін завершив мобілізацію, але продовжує набирати солдатів.

Також ми повідомляли, що уряд країни-агресора має намір офіційно оголосити про нову хвилю мобілізації.