Жителів Брянської області росії змусять платити за війну - рахунки включать у комуналку

Росіянам житиме ще веселіше

Поки в кремлі намагаються пижитися, що санкції проти росії їм "нипачєм" незабаром рядові росіяни зможуть ще більше відчути наслідки своєї кривавої авантюри із вторгненням до суверенної держави. Уряд деяких областей вже хоче змусити своїх громадян скидатися грошима на так звану "спецоперацію". А щоб не один мешканець "великодуховної" не зміг відвернутися від "общака", їх гроші зніматимуться прямо з комуналкою.

Про це свідчить пропозиція депутатів Брянської облдуми, повідомляє NEXTA.

Думі запропоновано розглянути питання імплементації в комунальні платежі для населення частини видатків на роботу засобів ППО для захисту області. Таким чином кожен мешканець області оплачуючи рахунок, наприклад, за воду доплачуватиме зверху за війну.

Дане повідомлення неабияк порадувало користувачів у мережі. Багато хто зазначає, що за свою безправність у власній країні тепер росіяни розплачуватимуться власними гаманцями.

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіян заманюють на війну вже навіть на порносайтах.

Також ми повідомляли, що в столиці Росії ППО натикали по всьому місту, а для зеніток навіть вирубують парки.