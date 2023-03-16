"Залишилося тільки молитися": кадиров викликав насмішки поясненням щодо приладу на пальці (відео)

Головному російському тіктокеру довелося "розвінчувати" чутки про власні хвороби, та у його слова мало хто вірить

Розмов про не найкращий стан здоров'я очільника Чечні рамзана кадирова останнім часом стає все більше. Чимало уваги публіки привернув цікавий прилад, котрий політик носить на пальці — щось схоже до пульсоксиметру. Намагаючись припинити обговорення своїх імовірних хвороб кадиров спробував пояснити наявність гаджету вельми цікавим способом. Він назвав цю техніку електронним лічильником для молитов.

Відповідне пояснення з'явилося в особистому Telegram-каналі кадирова. На відео головний тіктокер росії усміхається і всіма способами намагається переконати глядачів, що цілком здоровий, а всі розмови про протилежне — вигадки ворогів.

"Це електронний лічильник. Я читаю молитви. Так що давайте, не гоніть там, я абсолютно здорова людина", — заявив чеченець перед камерою.

За його словами, цей "лічильник" начебто допомагає йому пам'ятати, скільки разів він за день прочитав молитву до пророка Мухаммада. При цьому прилад майже не знімають крупним планом — лише на кілька секунд показали зі сторони. У момент, коли сам кадиров тицяє нібито "лічильник" в об'єктив, під час монтажу наклали вид на гори, що викликає лише більше питань.

Пристрій показують лише збоку

Подібний гаджет справді існує у продажу — його можна знайти на великих маркет-плейсах. Однак найчастіше його використовують для занять спортом чи кількості пров'язаних спицями рядів.

Ось так виглядає пристрій у продажу

До того ж, віри у гарне здоров'я кремлівського улюбленця суспільство не має. Особливо після його зустрічі із диктатором володимиром путіним, коли мережа вибухнула обговореннями через чернетки, надруковані величезним шрифтом.

Такі підказки можуть прочитати навіть за кадром, не те, що сам кадиров

Хоча кадиров спробував пояснити і цей момент — заявив, що має стовідсотковий зір, а всі інші версії є неправдивими. Своє бахвальство на камеру він завершив традиційним вигуком "Ахмат — сила" і навіщось приплів обіцянку щодо "обов'язкової перемоги росії".

Не дивно, що у мережі слова рамзана кадирова тут же підняли на сміх. Люди рекомендують чеченцю припинити брехати, а також сподіваються, що його здоров'я ще гірше, аніж до цього вважалося. Також багато хто пропонує свій варіант, навіщо кадирову потрібен "лічильник".

До слова, не так давно кадиров спробував похизуватися начебто трофейною зброєю, яку йому привезли з фронту в Україні. Однак більшість користувачів мережі знову більше звернула увагу на його зовнішній вигляд, адже розпухле обличчя аж ніяк не є виявом "міцного здоров'я".

При цьому главі Чечні вистачає часу і сил, аби критикувати російських мобілізованих, які записують відео з передової, прохаючи про допомогу.