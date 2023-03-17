"Нічого самі не вміють": російська марка зі збитим дроном США насмішила українців (фото)

Користувачі мережі дивуються тому, що 140 мільйонів росіян не здатні увімкнути власну фантазію

Росіяни, ймовірно, задумали випустити власну поштову марку на честь збиття американського безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем. І хоча ця ідея вже є плагіатом, дещо водночас смішить і дратує ще сильніше. Їхній варіант поштової творчості є дещо перемальованою версією популярної серед українців марки "Русскій воєнний корабль, іди…".

Зображення російського варіанту філателічного "дива" гуляє із 16 березня по соцмережах. Автора творіння не встановлено. Однак "Телеграф" погортав соцмережі, аби дізнатися, як на це реагують українські громадяни.

Одразу зазначимо, що марка виглядає майже ідентичною до української. Різниця лише в кольорах — замість очевидно помітних синього і жовтого тепер в очі кидається алюзія на російський триколор. Також тонучий крейсер "Москва" замінили американським безпілотником, а солдату додали зеленого у форму, аби вона відповідала забарвленню одягу окупантів.

Змінився і надпис: власне, марку назвали "Американський дрон, іди…". Додали навіть переклад англійською — очевидно, аби ще більше дошкулити США.

Марка "Американський дрон, іди"

Оригінальна українська марка, випущена "Укрпоштою"

Продовження серії про крейсер "Москва" – марка "ВСЬО!"

Варто підкреслити, що офіційних даних про випуск подібної філателії в росії немає. Цілком можливо, що це — черговий мем часів війни або спроба вкинути фейк в українське суспільство. Додамо, що про ідею з маркою раніше виходив матеріал на російському сатиричному сайті "ИА Панорама", який публікує вигадані новини, в яких висміює події в рф. Однак там пропозиція щодо зображення було зовсім іншою.

Матеріал сатиричного видання "ИА Панорама". Новина є ВИГАДАНОЮ!

Тим не менш новина про можливий випуск марки із фактично вкраденим у українців дизайном серйозно розбурхала соцмережі. Користувачі водночас дивуються немічності росіян, нездатних вигадати щось своє, і сміються над цим.

Додамо, що остання випущена "Укрпоштою" марка була присвячена річниці російського вторгнення в Україну. Для неї використали зображення графіті відомого художника Бенксі, який приїжджав до нашої країни.

Також ми писали про те, як виглядала марка до Дня Незалежності України, випущена обмеженим тиражем.