У путіна знайшли ще одне абсурдне виправдання своїй "спецоперації"

кремль шукає нові способи виправдати свою агресію проти мирної держави

Рішення не продовжувати оренду території Києво-Печерської Лаври лише вчергове підтвердило правильність проведення так званої "воєнної спецоперації" в Україні.

Як пишуть росЗМІ, чергове виправдання російському вторгненню та низці воєнних злочинів рф під час розмови із журналістами у п'ятницю, 17 березня, озвучив речник президента дмитро пєсков.

"Київський режим ось цими незаконними діями, зазіханнями на церкву зайвий раз демонструє свій характер. Той самий характер, з яким ми боремося, і той самий характер, який ми повинні припинити в результаті цієї операції, що відбувається", — сказав він.

Також пєсков, натякнувши на розв'язану росією повномасштабну війну в Україні, додав, що рішення Києва вчергове підтверджує цілковиту правильність дій з боку рф. Крім того, він висловив глибокий сум стосовно того, що світова спільнота не засуджує відповідні дії України.

"Ще раз хочеться висловити глибоке співчуття, що ці протиправні дії Київського режиму не отримують належного засудження з боку світової спільноти", — підсумував кремлівський прессекретар.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після остаточного виселення представників УПЦ МП із Києво-Печерської лаври, її може орендувати інша церква. Єдиною умовою є те, що вона повинна бути непов'язаною з московським патріархатом.