Спроби дошкулити Заходу у росіян стають все більш дитячими і жалюгідними

Колишній президент росії дмитро медведєв, який тільки напередодні лякав Україною ядерною зброєю, вигадав новий спосіб "ударити" по Заходу. Цього разу — у фігуральному сенсі, заохотивши росіян споживати в інтернеті піратський контент. Мова йде про фільми та серіали, які нелегально скачані та розміщені на різноманітних сайтах для безкоштовного перегляду.

Про таку пропозицію політика повідомляє журналіст кремлівського пулу дмитро смірнов у власному Telegram-каналі. Слід зазначити, що медведєв має юридичну освіту, яка передбачає кримінальну відповідальність за піратство у мережі. Однак він, згадуючи наявність диплому, все одно переконаний, що подібним способом можна серйозно дошкулити західним виробникам контенту.

"Шукайте правильних "піратів" і скачуйте у них. Якщо раніше я, як юрист, відносився до цього негативно і вважав, що краще переплатити, в той момент, коли інші казали: "Чого ти платиш? Це скрізь є! На торентах, трекерах і так далі", то зараз я до цього ставлюся за принципом "що хотіли, те і отримали", — підкреслив колишній російський лідер.

На його думку, популярні стрімінгові платформи на кшталт Netflix, які припинили співпрацю із росією після повномасштабного вторгнення в Україну, скоро відчують нестачу грошей. При чому медведєв переконаний: це станеться лише тоді, коли росіяни будуть масово піратити.

"Якщо вони пішли від нас, значить, будемо це все скачувати, будемо користуватися безкоштовно. Я би все це по мережі порозкидав, щоб нанести їм максимальну шкоду. Щоб вони збанкрутували", — резюмував він.

Додамо також, що у промові медведєва прозвучала ідея щодо позбавлення західних виробників контенту частини немайнових прав, яку вони все одно мають на території росії. Таким чином рф поспішає повністю перетворитися на диктаторську державу із власними правилами і законами, яка не поважає будь-яких міжнародних документів.

Вельми очевидним є те, що подібну пропозицію дмитра медведєва досить схвально сприйняли багато його співгромадян.

Слід зазначити, що піратство — не новинка для росіян. У квітні минулого року, коли більшість кінотеатрів потерпали через відсутність західного кінопродукту, окремі заклади почали показувати скачані на торентах фільми.

Згодом рф пішла ще далі, створивши так звані "кінопродукти" — певний гібрид власного та "запозиченого" на Заході контенту. Розпочали це із мультфільмів, тож до порушень закону росіян привчають змалечку.