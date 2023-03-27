Керував "м'ясними штурмами" на сході України: у рф зняли ще одного одіозного генерала

Офіційного підтвердження поки немає

У росії зняли з посади генерал-полковника армії окупантів рустама мурадова, який з осені командував військами Східного військового округу.

Про це у понеділок, 27 березня, повідомила низка російських Telegram-каналів, які посилаються на перевірені джерела. Варто зазначити, що офіційно відставку мурадова поки не підтвердили, однак причина такого кадрового рішення більш ніж очевидна.

Саме мурадов нещодавно став головною "ціллю" у шквалі критики, що посипалася на нього від так званих російських "воєнкорів", а також колег-окупантів через так звані "м'ясні штурми" Вугледара. Генерал відправляв колони із технікою на мінні поля, де бойові машини підривалася, а залишки особового складу, якому все ж вдалося вижити, ліквідовували воїни ЗСУ.

рустанм мурадов

Згідно з даними "ВЧК-ОГПУ" (політичний каральний орган радянської росії), джерела критично реагували на тактику мурадова під українським Вугледаром, мовляв, значні втрати не були виправдані успіхами.

"Генерал мурадов взагалі без обмежень людей і техніку спалює на Вугледарському напрямку, але вони не те що просунутися не змогли, вони навіть у бої нормально не вступали: їх щоразу палять на марші, або вони самі мінними полями їдуть", — йдеться в матеріалах.

Варто додати, що російський генерал рустам мурадов отримав звання "героя росії". 28 лютого минулого, 2022 року, воєначальник потрапив під західні санкції, який безпосередній винуватець низки воєнних злочинів в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Мережу злили інтимний танок російського генерала олександра матовникова, під час якого той "засвітив" увесь свій "сором".