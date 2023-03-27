Пропагандисти почали знищувати Британію у своїй студії

Не маючи досягнень у "триденній" війні проти України, в росії раптом зрозуміли, в чому їхня проблема. На думку деяких депутатів, вона криється не в самих окупантах, а раптом — у Британії. У зв’язку із цим там висунули "геніальний" план своєї перемоги в Україні. Черговими погрозами та безглуздими заявами відзначився депутат Держдуми генерал-лейтенант андрій гурульов.

Свою маячню він озвучив в ефірі у пропагандистки скабеєвої. Перемозі росії у війні, вважає він, заважає Британія. Нібито саме вона є "головною підбурювачкою" і тому, знищивши її, всі раптом прислухаються до росії.

"Перше, що потрібно зробити — це стерти Британію, просто стерти з лиця Землі. І по суті після цього все закінчиться. Закінчиться тому, що головне гаденя це саме Британія. Головний підбурювач тут, у Європі, саме вона. Завдавши критичного ураження Британії вся війна на цьому закінчиться і тоді почнуть дослухатися того, що каже наш президент, причому одразу", — заявив гурульов.

У мережі, до речі, вже встигли висміяти потуги гурульова в перемозі над Україною.

Нагадаємо, що все це звучить на тлі заяв Британії про передачу Україні снарядів із збідненим ураном. Саме після цього в кремлі почалася справжня істерика, звідусіль посипалися погрози усьому світу, а путін нібито саме тому навіть вирішив розмістити в білорусі ядерну зброю.